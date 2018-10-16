В мережі оприлюднено вражаюче відео навчань авіації Об’єднаних сил

Льотні екіпажі долали систему ППО в умовах перешкод, умовно наносили тактичні удари та вели повітряну розвідку.

Тривають тренування військової авіації, що входить до складу Об’єднаних сил, українські пілоти відпрацьовують дії з підтримки морських та сухопутних сил ЗСУ.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, під час перевірки особлива увага приділялась підвищенню льотно-тактичного вишколу екіпажів тактичної авіації.

Відео з видовищними польотами українських штурмовиків оприлюднено у Facebook штабу ООС.

Як повідомляється, льотні екіпажі долали систему ППО в умовах перешкод, а також умовно наносили тактичні удари по засобах ППО, аеродрому, по ПУ, комунікаціям умовного противника, вели повітряну розвідку. При цьому здійснювали посадку на аеродромі і готувались до повторного вильоту.

Раніше повідомлялось, що в повітряному бою на дистанції 1-1,5 км винищувачі Су-27 ПС ЗСУ показали себе краще від F-15C Нацгвардії США. Відповідні кадри навчань "Чисте небо-2018" Військове телебачення України опублікувало в YouTube.