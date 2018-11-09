На Донбасі окупанти з мінометів били по позиціях ЗСУ, двоє військових зазнали поранень (відео)

Окупанти застосували міномети проти позицій українських військових біля Кримського. Саме там бойовики проявили найбільшу вогневу активність.

На Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, чотири з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. "Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське", йдеться в повідомленні.

Крім цього там зазначили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. "З мінометів калібру 120 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Павлополя та Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність", - зазначили в прес-центрі.

Внаслідок бойових дій поранення дістали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Сьогодні, 9 листопада, ворожих обстрілів не зафіксовано.

"За даними розвідки, протягом минулої доби, одного російського окупанта було знищено, санітарні ж втрати противника складають 11 осіб", - підсумували в прес-центрі.