Радбез ООН: 5 країн - членів ЄС закликали Росію звільнити українські судна та моряків

Росію і Україну закликають діяти максимально стримано для зменшення напруженості в Керченській протоці і Азовському морі.

У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 країн-членів Європейського Союзу – Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Британія – закликають Російську Федерацію звільнити українські судна та екіпажі, захоплені в Керченській протоці.

Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій на сайті Постійного представництва Франції при ООН у Нью-Йорку.

"Постійні представники країн-членів Європейського Союзу у Раді безпеки ООН в рамках неформального обміну думками між членами Радбезу, проведеного за їх запитом під час їхнього візиту до Пекіна, висловили серйозне занепокоєння останнім загостренням напруження в Азовському морі та Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

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У заяві наголошується, що вони знову підтвердили їхнє повне визнання територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі.

"Вони закликали Російську Федерацію відновити свободу судноплавства у Керченській протоці та наполегливо закликали усі сторони діяти максимально стримано для негайного зменшення загострення ситуації", - підкреслюється в заяві.

Також сказано, що "затримані українські моряки мають бути звільнені і захоплені судна повернуті".

"Вони, крім того, погодились, що після неформального обговорення у Пекіні питання має бути обговорене на Раді безпеки у Нью-Йорку 26 листопада", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні і заблоковані. По катеру "Бердянськ" було здійснено чергу на ураження з 30-мм гармати російського сторожового корабля. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.