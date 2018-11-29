СБУ встановлює особи усіх військових РФ, причетних до нападу на українських моряків

Слідчі СБУ продовжують у межах досудового розслідування документувати злочини російських спецслужб та військових проти українських моряків.

Служба безпеки України вживає вичерпних заходів щодо встановлення осіб усіх прикордонників ФСБ та військових РФ, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник Голови Служби безпеки України Олег Фролов на брифінгу в Києві.

За його словами, слідчі СБУ продовжують у межах досудового розслідування документувати злочини російських спецслужб та військових проти українських моряків.

Фролов нагадав, що військова прокуратура Південного регіону України зареєструвала кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Читайте такожУкраїнські моряки зазнали у Керченській протоці шести видів нападу та вижили лише дивом - СБУ

Також він зауважив, що СБУ вже оголосила про підозру 8 представникам прикордонної служби ФСБ та збройних сил РФ, які видавали та виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків.

«Служба безпеки України вживає вичерпних заходів щодо встановлення всіх прикордонників ФСБ, російських військових з морських і повітряних сил Міноборони РФ, причетних до нападу на українських моряків. Нами вже встановлено прізвища багатьох з них», - заявив Фролов.

За його словами, наразі проводиться перевірка інформації, отриманої співробітниками СБУ з різних джерел, діям росіян в рамках досудового розслідування буде надана відповідна правова кваліфікація.