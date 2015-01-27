Військові стверджують, що 31-й блокпост повернувся під їхній контроль

Бойовики активізуються в основному вночі, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони використовують переважно міномети і установки "Град". Але недалеко від траси Бахмутка бачили також і системи "Торнадо" і "Буратіно".

Під ударами в минулої доби перебували населені пункти Станиця Луганська, Трьохізбенка, Щастя та інші. Там бойовики стріляли по житлових будинках.

Тривають бої за контроль над Бахмуткою. Її захисники стверджують, що тамтешній 31-й блокпост повернувся під номінальний контроль українських сил.

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Ворог, як і раніше, обстрілює територію. Проте бійці змогли повернутися на запасні позиції поблизу блокпосту і тепер контролюють ситуацію на ньому.

На сусідньому 29-му блокпосту військові виявили коригувальника і знешкодили автомобіль диверсантів. Після цього кількість обстрілів помітно зменшилася, як і влучність бойовиків.

Натомість активніше страждати від неточних обстрілів стали сусідні селища. Там змушені закритися лікарня і школа, в будинках зникло світло.

Місцеві люди кажуть, що випадкові снаряди, які залітають в село, не така вже біда, порівняно з можливим настанням "ЛНР". У цьому випадку, побоюються, всі їхні будинки будуть зруйновані.