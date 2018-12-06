Депутати ухвалили закон про протимінну діяльність в Україні

Законом передбачається утворення Національного органу з питань протимінної діяльності та Реєстру операторів протимінної діяльності.

Верховна Рада України ухвалила закон про протимінну діяльність в Україні (№9080-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що в Україні діють національні стандарти у сфері протимінної діяльності, які розробляються з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS), затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNMAS).

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Національні стандарти у сфері протимінної діяльності розробляються центром протимінних операцій, погоджуються національним органом з питань протимінної діяльності та затверджуються Кабінетом міністрів України.

Суб’єктами протимінної діяльності є, зокрема, національний орган з питань протимінної діяльності; уповноважений оперативний орган протимінних операцій (центр протимінних операцій) та оператори протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності.

Національний орган з питань протимінної діяльності є постійно діючим міжвідомчим колегіальним органом, який утворюється Кабінетом міністрів. На нього покладено обов’язок забезпечення координації заходів щодо управління та регулювання протимінної діяльності в Україні.

Серед основних цілей протимінної діяльності в Україні - зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів, до безпечного для життя і здоров’я населення рівня, що дасть змогу використовувати природні ресурси очищених від вибухонебезпечних предметів територій у господарських цілях.

До основних складових протимінної діяльності в Україні відносяться, зокрема, обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами; очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів.

Фінансування заходів протимінної діяльності здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатись фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу у вигляді грантів, а також поворотну та безповоротну фінансову допомогу міжнародних організацій.

Виконавцями заходів у сфері протимінної діяльності є уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності, та оператори протимінної діяльності.

Суб’єкти господарювання набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності. Таке свідоцтво вперше видається строком на один рік, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 5 років.

Водночас не можуть набувати статусу оператора протимінної діяльності підприємства установи чи організації, розташовані на території офшорних зон або зареєстровані на території держав, до яких, згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав, застосовані санкції, або якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором щодо України.

У законі також йдеться про створення Реєстру операторів протимінної діяльності - з метою обліку суб'єктів господарювання і неприбуткових підприємств, установ та організацій, які мають право на провадження видів господарської діяльності у сфері протимінної діяльності та отримали свідоцтво про акредитацію у встановленому цим законом порядку.

Також встановлюється, що допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів включає в себе надання медичної, психологічної, професійної та соціальної допомоги з метою зменшення наслідків ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.

Території України, на яких велась війна, відбувався збройний конфлікт, проводились антитерористична операція, операція Об'єднаних сил та (або) заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також території України, які на підставі положень законів України визнані тимчасово окупованими, вважаються імовірно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

У межах повноважень, наданих відповідно до законодавства України, діяльність суб’єктів протимінної діяльності підлягає демократичному контролю. Його система складається з контролю, що здійснюється Верховною Радою, Кабінетом міністрів, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також із судового та громадського контролю.

Також у законі йдеться про Комісію з питань акредитації та моніторингу, яка є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності.

Інспекція з контролю якості протимінної діяльності створюється у складі центру протимінних операцій та виконує контрольно-наглядову функцію, спрямовану на забезпечення його діяльності у здійсненні ним повноважень, передбачених цим законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.