Вчорашній обстріл Луганська здійснили бойовики для дискредитації ВСУ - Матюхін

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"Наслідки і мета цих обстрілів зрозумілі. Вже в останні два тижні, люди, нарешті, починають розуміти, хто їх обстрілює, хто робить ці провокації. Думаю, що обстріл в Луганську були саме для цього, щоб дискредитувати українське військо. У них іншої мети ніколи не було, вони роблять свою справу, вони - бандити і терористи", - сказав він.

Вчора бойовики обстріляли житлові квартали підконтрольного їм Луганська, повідомлялося про п'ятьох поранених. Сепаратистські ЗМІ заявляли про 26 постраждалих.