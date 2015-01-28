За два дні в Горлівці загинули 6 мирних жителів, 12 осіб отримали поранення

За два дні в Горлівці загинули 6 мирних жителів, 12 людей отримали поранення, серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомляє сайт Горлівської міської ради.

За інформацією відділу охорони здоров'я, вчора, 27 січня, внаслідок обстрілу постраждали 10 горлівчан, серед них троє дітей, загинули 5 мирних жителів.

Всього за період бойових дій поранення різного ступеня тяжкості отримали 235 горлівчан, із них 17 дітей, загинули 115 жителів міста.

Читайте такожСили АТО відбили атаку на блокпости у Горлівці та знищили бронетехніку бойовиків

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними групи «Інформаційний спротив» на 27 січня, в районі Горлівки противник зосередив ударну тактичну групу в складі 2 тисяч осіб.

«У Горлівській «кишці», напроти Вуглегірська й Світлодарська, противник продовжує зосереджувати ударну тактичну групу, намагаючись підготувати «зустрічний удар» по тилах плацдарму», - йдеться в повідомленні.

За даними ІС, «у складі групи на даний момент - до 22 танків і 34 ББМ, зведених у три тактичні підрозділи, загальна кількість живої сили противника в даному районі (включаючи Єнакієве) досягає 2 000 осіб».