Тимчук розповів про транспортну схему поставок боєприпасів на Донбас з Росії

09:50, 29 січня 2015
Війна
4641 0

Відзначається високий рівень організації процесу, який управляється людьми, що мають професійні навички управління у сфері логістики і транспорту.

REUTERS

Протягом останнього тижня відзначається посилене перекидання на Донбас із РФ боєприпасів, в основному залізницею (2-3 ешелону боєприпасів на добу).

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Головна станція розвантаження - Іловайськ. Крім того, частково на північ боєприпаси надходять через Антрацит, звідти розвозяться цивільним вантажним транспортом по так званим «складам» та «базам» бандформувань.

Читайте такожБойовики активно відвозять своїх загиблих у бік РФ, командування заявило про складну ситуацію з ліками

"У «ДНР» розвантаженням та розподілом боєприпасів займається спеціальний підрозділ, зі своїми технічними засобами та охороною. Після доставки на «склади» бойовики з окремих підрозділів вже своїм транспортом («Урали», МТ-ЛБ, «Камази») доставляють боєприпаси безпосередньо на вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Тимчук зазначає, що схема, відпрацьована до автоматизму - до прибуття ешелону потрібна кількість автотранспорту заздалегідь зосереджується в зоні розвантаження, подача автотранспорту здійснюється за мірою необхідності. Відзначається високий рівень організації процесу, який управляється людьми, які мають професійні навички управління у сфері логістики і транспорту.

Також бойовики намагаються «оформлювати на роботу» своїх диверсантів на підприємства та шахти, де працівники мають право на виїзд з окупованої зони, з метою отримання перепусток на виїзд із зони АТО. Зафіксовані випадки виявлення та затримання такого роду «робочих» на блокпостах українських військ.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter