Тимчук розповів про транспортну схему поставок боєприпасів на Донбас з Росії

Протягом останнього тижня відзначається посилене перекидання на Донбас із РФ боєприпасів, в основному залізницею (2-3 ешелону боєприпасів на добу).

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Головна станція розвантаження - Іловайськ. Крім того, частково на північ боєприпаси надходять через Антрацит, звідти розвозяться цивільним вантажним транспортом по так званим «складам» та «базам» бандформувань.

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"У «ДНР» розвантаженням та розподілом боєприпасів займається спеціальний підрозділ, зі своїми технічними засобами та охороною. Після доставки на «склади» бойовики з окремих підрозділів вже своїм транспортом («Урали», МТ-ЛБ, «Камази») доставляють боєприпаси безпосередньо на вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Тимчук зазначає, що схема, відпрацьована до автоматизму - до прибуття ешелону потрібна кількість автотранспорту заздалегідь зосереджується в зоні розвантаження, подача автотранспорту здійснюється за мірою необхідності. Відзначається високий рівень організації процесу, який управляється людьми, які мають професійні навички управління у сфері логістики і транспорту.

Також бойовики намагаються «оформлювати на роботу» своїх диверсантів на підприємства та шахти, де працівники мають право на виїзд з окупованої зони, з метою отримання перепусток на виїзд із зони АТО. Зафіксовані випадки виявлення та затримання такого роду «робочих» на блокпостах українських військ.