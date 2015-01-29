Бойовики хочуть вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини - Генштаб
15:20, 29 січня 2015Війна
3500 0
Муженко наголосив, що саме цим пояснюється їхня активізація.
REUTERS
Метою бойовиків є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Саме цим пояснюється їхня активізація, починаючи з 15 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.
Читайте такожУ Вуглегірськ увірвалися танки бойовиків, йде бій
“Їхніми цілями є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Для цього їм потрібно виконати ряд тактичних та оперативних завдань, і виходячи з цих цілей вони активізували свої дії”, - сказав Муженко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter