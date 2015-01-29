Бойовики хочуть вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини - Генштаб

Метою бойовиків є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Саме цим пояснюється їхня активізація, починаючи з 15 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.

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“Їхніми цілями є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Для цього їм потрібно виконати ряд тактичних та оперативних завдань, і виходячи з цих цілей вони активізували свої дії”, - сказав Муженко.