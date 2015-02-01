За добу в зоні АТО загинули 13 військовослужбовців, ще 20 поранені

Про це заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.

Читайте такожЗа добу на Донеччині загинуло троє мирних жителів«За минулу добу було вбито 13 українських військовослужбовців, ще 20 отримали поранення», - сказав Володимир Польовий.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 15 українських військовослужбовців, 33 отримали поранення.