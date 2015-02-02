Дебальцеве залишається під контролем України - Матюхін

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив спікер АТО Леонід Матюхін.

"Дебальцеве просто під нашим контролем. Тактика така, що вдень можуть ходити і посміхатися, а вночі стріляти з мінометів і ховатися. Тому поширюється інформація, що Дебальцеве у бойовиків", - зазначив він.

Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції в районі Дебальцеве.

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За заявою координатора "Інформаційного опору" Дмитра Тимчука, бойовики перейшли до тактики витіснення українських військ з району Дебальцевського плацдарму.