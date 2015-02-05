У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала колону вантажівок з боєприпасами для "Граду"

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 4 лютого, повідомляють Новини Донбасу.

"На східній околиці контрольованої ДНР Макіївки (10 км на схід від м. Донецьк) СММ спостерігала 21 зелену вантажівку військового типу... Деякі вантажівки були накриті; у тих, що не були накриті, СММ могла бачити коробки з боєприпасами "Град"", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, спостерігачі ОБСЄ помітили два військових бензовози. Біля населеного пункту Розсипне, яке також перебуває під контролем НВФ, спостерігачі зафіксували три "Урали", які перевозили реактивні системи залпового вогню.