За добу сили АТО знищили майже 200 бойовиків і 7 одиниць їх бойової техніки - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Анатолій Стельмах.

"Протягом ночі з 4 на 5 лютого противник 21 раз обстріляв позиції українських військ. З реактивних систем залпового вогню терористи вели вогонь по Дебальцевому, Луганському, Тоненькому, Новій Григорівці", - сказав Стельмах.

Він зазначив, що також бойовики 4 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Луганському, 5 разів на Донецькому та один раз на Маріупольському напрямках.

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За його словами, бойовики застосовували міномети та артилерію. "У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли. Найбільший натиск ворога спостерігався саме на Дебальцевському напрямку. Лише за ніч поблизу Чорнухіного та Міуса терористи двічі намагалися штурмувати позиції українських військ. Усі атаки ворога армійські підрозділи успішно відбили. Втрати противника за добу, за попередніми даними, 190 чоловік загиблих та сім одиниць знищеної техніки. Ця статистика вчергове підтверджує, що людські життя для терористів не мають значення. Українські ж військові і далі утримують визначені позиції та запевняють, що на будь-якому напрямку дадуть гідну відсіч противнику", - заявив Стельмах.