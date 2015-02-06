За минулу добу інтенсивність обстрілів Дебальцеве знизилася - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, за його словами, ситуація в зоні АТО характеризується збереженням високої інтенсивності обстрілу бойовиками позицій українських сил, веденням бойових та активних диверсійно-розвідувальних дій уздовж лінії розмежування, на об'єктах інфраструктури та шляхи логістичного забезпечення.

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«У районі міста Дебальцеве інтенсивність обстрілів за останню добу дещо знизилася. Водночас неспокійною залишається ситуація на Луганському та Маріупольському напрямках», - сказав Лисенко.

Так, за його словами, після численних обстрілів з різної зброї бойовики вдавалися до штурмів опорних пунктів і блокпостів поблизу населеного пункту Рідкодуб Артемівського району Донецької області біля селища Міус Попаснянського району Луганської області.

«Бойовики 5 разів обстрілювали наші позиції з установок «Град», танків, мінометів...», - зазначив Лисенко.

За його словами, українським військовим вдалося зберегти цілісність оборони. «Всі атаки були відбиті», - наголосив він.

Продовжуючи говорити про ситуацію навколо Дебальцевого, Лисенко нагадав, що була досягнута попередня домовленість про організацію «коридору» для евакуації мирних жителів з міста Дебальцеве.

"Проте вночі бойовики тричі обстріляли місто з мінометів і реактивних систем залпового вогню "Град". Таким чином, можливі нові збройні провокації з боку бойовиків", - сказав він.