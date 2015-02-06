Створено коридор для евакуації мирних жителів з Дебальцевого - МВС
09:30, 06 лютого 2015Суспільство
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Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив про створення коридору з Дебальцевого, за яким почалася евакуація мирних жителів.
REUTERS
Про це він повідомив у Facebook.
«Тільки що підтвердили "зелений коридор" з Дебальцевого. Буду перебувати там. Вивозимо людей», - написав Шкіряк.
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Дебальцеве залишається найбільш «гарячою точкою» на Донбасі протягом останніх двох тижнів. Нещодавно з боку Алчевська під Дебальцеве був відправлений з «ЛНР» якийсь «загін спеціального призначення» загальною чисельністю до 70 осіб. Близько 80% особового складу даного підрозділу - громадяни РФ.
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