Створено коридор для евакуації мирних жителів з Дебальцевого - МВС

Про це він повідомив у Facebook.

«Тільки що підтвердили "зелений коридор" з Дебальцевого. Буду перебувати там. Вивозимо людей», - написав Шкіряк.

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Дебальцеве залишається найбільш «гарячою точкою» на Донбасі протягом останніх двох тижнів. Нещодавно з боку Алчевська під Дебальцеве був відправлений з «ЛНР» якийсь «загін спеціального призначення» загальною чисельністю до 70 осіб. Близько 80% особового складу даного підрозділу - громадяни РФ.