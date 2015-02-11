Бойовики протягом дня обстріляли українських військових понад 70 разів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбук

"Загалом протягом дня незаконні збройні формування понад 70 разів вели вогонь по українських позиціях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Дебальцево двічі обстріляли з "Градів". Під вогонь артилерії потрапили Чорнухіне, Санжарівка, Малоорлівка, Луганське та Попасна.

Читайте такожУ Міноборони підтвердили, що бойовики обстріляли Краматорськ касетними снарядами з "Торнадо"

"Понад 20 разів злочинці обстрілювали населенні пункти на луганському напрямку. Найбільш постраждали Щастя, Тошківка, Вільхове, Станиця Луганська", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, сьогодні вдень бойовики обстріляли мирні квартали Краматорська та аеродром, на якому було розташовано Головний штаб АТО. За даними РНБО, у Краматорську загинули 15 осіб, бойовики використовували касетні боєприпаси.