Бойовики протягом дня обстріляли українських військових понад 70 разів
Терористи протягом вівторка обстріляли позиції українських військових понад 70 разів.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбук
"Загалом протягом дня незаконні збройні формування понад 70 разів вели вогонь по українських позиціях", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Дебальцево двічі обстріляли з "Градів". Під вогонь артилерії потрапили Чорнухіне, Санжарівка, Малоорлівка, Луганське та Попасна.
Читайте такожУ Міноборони підтвердили, що бойовики обстріляли Краматорськ касетними снарядами з "Торнадо"
"Понад 20 разів злочинці обстрілювали населенні пункти на луганському напрямку. Найбільш постраждали Щастя, Тошківка, Вільхове, Станиця Луганська", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, сьогодні вдень бойовики обстріляли мирні квартали Краматорська та аеродром, на якому було розташовано Головний штаб АТО. За даними РНБО, у Краматорську загинули 15 осіб, бойовики використовували касетні боєприпаси.