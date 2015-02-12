У Краматорську під час обстрілу був важко поранений військовий журналіст

Про це повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

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Як наголошується у повідомленні, військовий журналіст постраждав від вибуху касетної ракети. Військові медики і хірурги Краматорської міської лікарні №1 зробили все можливе, щоб врятувати життя журналіста. Операція з видалення осколків тривала близько п'яти годин.

На даний час старший лейтенант Гойко перевезений у військовий госпіталь у Харкові.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок обстрілу Краматорська загинули 16 осіб.