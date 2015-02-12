У Краматорську під час обстрілу був важко поранений військовий журналіст
16:36, 12 лютого 2015Війна
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Під час обстрілу аеродрому та міста Краматорська 11 лютого отримав важкі поранення спеціальний кореспондент центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, телеоператор Денис Гойко.
Військовий журналіст був важко поранений під час обстрілу Краматорська / telekritika.ua
Про це повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.
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Як наголошується у повідомленні, військовий журналіст постраждав від вибуху касетної ракети. Військові медики і хірурги Краматорської міської лікарні №1 зробили все можливе, щоб врятувати життя журналіста. Операція з видалення осколків тривала близько п'яти годин.
На даний час старший лейтенант Гойко перевезений у військовий госпіталь у Харкові.
Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок обстрілу Краматорська загинули 16 осіб.
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