У Генштабі запевняють, що суцільного оточення Дебальцівського плацдарму немає

Суцільного оточення Дебальцівського плацдарму немає, заявляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Як ідеться у повідомленні, незважаючи на домовленості, досягнуті напередодні у Мінську, проросійські терористи не лише не припиняють ведення обстрілів позицій українських військових та мирних жителів, а навіть збільшили їхню кількість та інтенсивність.

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"Найбільш напруженою залишається ситуація у районі Дебальцівського плацдарму, де бойовики продовжують навмисно наносити масовані артилерійські удари по житлових кварталах міста Дебальцеве, знаючи, що там знаходиться лише цивільне населення. Незважаючи на значну чисельність проросійських бойовиків та найманців, зосереджених навколо Дебальцівського плацдарму, та щільний артилерійсько-мінометний вогонь, усі спроби противника захопити нові позиції та змінити існуючу лінію розмежування на свою користь, зустрічають гідну відсіч українських військових, які ведуть вогонь лише у відповідь", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що відмінна робота української артилерії та зосередження у зазначеному районі значних сил дозволяють впевнено стверджувати, що цей плацдарм не буде замкнений у кільце та відрізаний від постачання і комунікацій.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на LB.ua, заступник міністра оборони Петро Мехед заявив, що бойовикам наказали зайняти Дебальцеве до неділі. Про це він сказав на брифінгу у Кабміні.

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"На сьогоднішній день, маючи домовленості про припинення вогню з нуля годин 15 лютого, терористи і російські війська отримали завдання підняти прапор Дебальцеве", - сказав він.

За його словами, таке ж завдання поставлено і щодо Маріуполя, однак якщо за Дебальцеве йдуть запеклі бої (за даними Мехеда - за сьогоднішній ранок місто атакували тричі), то Маріуполь знаходиться під твердим контролем українських військ.

Мехед також повідомив, що за останньою інформацією на території України знаходиться більше 10 тисяч солдатів Збройних сил Росії.