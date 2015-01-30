По всьому периметру Дебальцевського плацдарму тривають артобстріли, бойовики підтягнули техніку - Тимчук

По всьому периметру Дебальцевського плацдарму протягом останніх діб російсько-терористичні та українські війська продовжували наносити по позиціях один одного масовані артилерійські удари.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"В даному районі терористи сконцентрували, на додаток до наявних артилерійських засобів, ще як мінімум 8 установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і до 12 знарядь ствольної артилерії. Відзначається підтягування противником на позиції в район Горлівки самохідної артилерії (САУ 2С1 «Гвоздика») - з боку Макіївки прослідувало 4 одиниці у супроводі 2-х критих автомобілів "Урал"", - йдеться в повідомленні.

На південь від Донецька російсько-терористичні війська продовжують перегрупування своїх сил, посилюючи угруповання на напрямку Оленівка - Донецьк. У район між н. п. Старобешеве та Стила висунулася тактична група - близько 120 бойовиків, 6 танків, 12 бойових броньованих машин (ББМ), 4 протитанкові гармати МТ-12.