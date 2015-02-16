Бойовики сьогодні штурмували Міус та відновили бої поблизу аеропорту

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Ситуація в районах АТО станом на 14.00. Терористи продовжують активно обстрілювати українські позиції. Станом на цю годину бойовики 24 рази вели вогонь по об'єктах і позиціях сил АТО, а також по населених пунктах», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з «Градів» та мінометів незаконні збройні формування 15 разів стріляли по Дебальцевому.

Читайте такожУ батальйоні "Донбас" повідомили про 3 загиблих бійців з початку перемир'яКрім того, піхота бойовиків двічі намагалася штурмувати наші позиції поблизу селища Міус.

Також, терористи розпочали бойові дії поблизу Донецького аеропорту. Під вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів потрапили Піски, Авдіївка, Водяне.