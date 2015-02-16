ЗМІ: З оточення в Широкиному вивели 14 бійців «Донбасу»
17:37, 16 лютого 2015Війна
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14 бійців батальйону «Донбас» вивели з оточення в Широкиному, доля ще 10 людей нині невідома.
REUTERS
Про це повідомила журналістка Громадського Христина Бондаренко.
Бійці стверджують, що чотири дні не могли вийти. Допомогли їм у цьому військові підрозділу «Східний корпус». Доля ще 10 людей нині невідома, двоє – загинули.
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Саме Широкине нині частково контролюється українськими силами. На момент взяття міста 70% було відвойовано у бойовиків. Утім нині, за словами бійців «Східного корпусу», Україна контролює лише незначну частину населеного пункту.
Зараз бої за Широкине тривають.
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