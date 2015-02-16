ЗМІ: З оточення в Широкиному вивели 14 бійців «Донбасу»

17:37, 16 лютого 2015
Війна
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14 бійців батальйону «Донбас» вивели з оточення в Широкиному, доля ще 10 людей нині невідома.

REUTERS

Про це повідомила журналістка Громадського Христина Бондаренко.

Бійці стверджують, що чотири дні не могли вийти. Допомогли їм у цьому військові підрозділу «Східний корпус». Доля ще 10 людей нині невідома, двоє – загинули.

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Саме Широкине нині частково контролюється українськими силами. На момент взяття міста 70% було відвойовано у бойовиків. Утім нині, за словами бійців «Східного корпусу», Україна контролює лише незначну частину населеного пункту.

Зараз бої за Широкине тривають.

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