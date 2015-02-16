ЗМІ: З оточення в Широкиному вивели 14 бійців «Донбасу»

Про це повідомила журналістка Громадського Христина Бондаренко.

Бійці стверджують, що чотири дні не могли вийти. Допомогли їм у цьому військові підрозділу «Східний корпус». Доля ще 10 людей нині невідома, двоє – загинули.

Читайте такожВ "Азові" заявили про припинення успішного наступу під Маріуполем через перемир'я

Саме Широкине нині частково контролюється українськими силами. На момент взяття міста 70% було відвойовано у бойовиків. Утім нині, за словами бійців «Східного корпусу», Україна контролює лише незначну частину населеного пункту.

Зараз бої за Широкине тривають.