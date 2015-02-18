Близько 150 бійців 128-ї бригади змогли прорватися через оточення з Дебальцевого

10:49, 18 лютого 2015
Війна
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Українські військові прориваються через оточення під постійними обстрілами невеликими розрізненими групами.

REUTERS

100-150 із близько 2000 бійців 128-мої бригади до ранку змогли прорватися через оточення в Дебальцевому і зараз перебувають в Артемівську, повідомляє джерело УНІАН.

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Становище важке, бойовики постійно обстрілюють українських військових, тому відходять невеликими групами, - повідомляє джерело.

Щоб прорватися через оточення використовують усю вцілілу техніку.

Раніше УНІАН повідомляв, що сили АТО почали виведення військ з Дебальцевого.

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