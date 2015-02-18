ОБСЄ: бойовики заявили, що не готові припинити вогонь на Донбасі

Про це повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, 17 лютого спеціальна моніторингова місія під час перебування у тимчасовому місці розміщення головного офісу Спільного центру з контролю і координації за дотриманням припинення вогню в Соледарі, спостерігала за ходом зустрічі українських і російських генералів, які провели чотири раунди відеоконференції з бойовиками "ДНР" і "ЛНР".

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Спостерігачі ОБСЄ намагались отримати від усіх боків підтвердження готовності припинення вогню, а також торкнулися питання про вільний і безпечний доступу для спостереження за ситуацією в Дебальцевому.

"Представник Генерального штабу Збройних сил повідомив, що ЗСУ готові припинити вогонь. "ДНР" і "ЛНР" повідомили, що не готові до цього. Спеціальна моніторингова місія відзначила, що "відмова припинити вогонь є чітким порушенням їх попередньої згоди про припинення вогню".