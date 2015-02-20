Вночі бойовики 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях

08:42, 20 лютого 2015
Війна
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Сьогодні вночі бойовики 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях, а впродовж доби в цілому 49 разів порушували режим «тиша».

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Основний вогневий удар вночі ворог завдав по населених пунктах на Донецькому напрямку. З реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні Авдіївка і Тоненьке. Удару з «Градів» зазнало Курахове. В районі Опитного терористи застосували бронетехніку. З артилерії та мінометів противник тричі наносив удари по Водяному.

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Post by Прес-центр АТО.
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