Вночі бойовики 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Основний вогневий удар вночі ворог завдав по населених пунктах на Донецькому напрямку. З реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні Авдіївка і Тоненьке. Удару з «Градів» зазнало Курахове. В районі Опитного терористи застосували бронетехніку. З артилерії та мінометів противник тричі наносив удари по Водяному.

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