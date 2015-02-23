З району Дебальцевого активісти вивезли тіла 159 українських бійців

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова ВГО Союз народна пам'ять" Ярослав Жилкін, який займається пошуками загиблих українських військовослужбовців.

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У повідомленні наголошується, що "евакуювали вже 159 тіл загиблих... З документами мало (є чимало жетонів, багатьох можна впізнати візуально). Але це вже не наша зона відповідальності. Прошу родичів набратися терпіння".

Також у повідомленні зазначається, що "за вчора: було вивезено 40 тіл загиблих з району Дебальцевого в тому числі з Чорнухиного". За його інформацією, тіла 17 бійців з 40 вивезених напередодні вже доставлені в Дніпропетровськ, інші також будуть доставлені в це місто.

Крім цього Ярослав Жилкін підкреслив, що інформація про те, що тіла українських військовослужбовців нібито заміновані і "сотнями валяються", не відповідає дійсності.