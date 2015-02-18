Частина військових із 40-го батальйону вирвалася з оточення в районі Дебальцевого

Про це повідомила дружина одного з бійців "Кривбасу" Валентина зі слів чоловіка, який брав участь у прориві, передає Lb.ua.

За його словами, частина військових 40-го батальйону разом зі 128 бригадою вирвалася з оточення. Забрали з собою все, що треба було забрати - необхідне спорядження, зброю. Вирвалися з кільця, потрапили під обстріл, після чого їх підібрав Червоний Хрест. Після себе вони за наказом знищили те, що повинні були знищити.

Частина батальйону залишилася на позиціях в районі с. Новогригорівка (опорний пункт «Бджола») - дуже багато поранених, загиблих. Скільки їх залишилося і що з ними відбувається - невідомо. Вони оточені сепаратистами. Тиснуть їх морально, козаки сказали, що будуть їх вбивати по одному, мовляв, «поки ви не будете благати про пощаду». Допомогу пораненим надавати нікому. Бійці чекають адекватного наказу відповідно до сформованої ситуації. Необхідний коридор для вивезення поранених і загиблих, передають бійці.

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Загальна нестача людей посписочно - 206 осіб.

Бійці передають величезне спасибі комбатові, який останні півтора тижні постійно дзвонив у Генштаб, просив підмоги, дуже сильно за них переживав. Про подальшу долю комбата військові, що вийшли з оточення, поки що не знають.

Цю інформацію підтвердив представник батальйону Микола Колесник.

""Кривбас" вийшов, "Зеніт" вийшов, "Бджола" вийшла, Штаб вийшов, виходили з боєм, самі, без допомоги, майже пішки, по виходу, без втрат! Так є загиблі, так є поранені, так є полонені, але весь особовий склад буде бити ворога з абсолютно новою мотивацією", - написав він у своєму Facebook.

Вчора бойовики захопили два опорних пункти 40-ки, через те, що у військових закінчилися боєприпаси. Частина бійців потрапила в полон.

Раніше УНІАН повідомляв, що сили АТО почали виведення військ з Дебальцевого.

Також повідомлялося, що родичі 40-го батальйону теробороны, 25-го батальйону 128 бригади сьогодні о 9:00 зібралися біля Генштабу на пікет. Вони чекають результатів зустрічі міністра оборони Полторака з контактною групою.