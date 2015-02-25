В зоні АТО зник нардеп Дейдей - Батальйон "Київ-1"
00:59, 25 лютого 2015Війна
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Батальйон "Київ-1" заявляє про зникнення депутата "Народного фронту" Євгенія Дейдея в зоні АТО.
В зоні АТО зник нардеп Дейдей / nfront.org.ua
Про це йдеться в повідомленні батальйону на Facebook.
"Кілька годин тому пропав народний депутат, куратор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей з 2 бійцями", - сказано в заяві.
"Надалі в районі Мар'їнки пошукова група батальйону виявила розстріляний автомобіль, в якому, за попередньою інформацією, знаходилися зниклі. Встановлюються подробиці події", - додали в повідомленні.
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У батальйоні попросили всіх, у кого є будь-яка інформація з цього приводу, звертатись в правоохоронні органи або за номером 096 249 80 66.
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