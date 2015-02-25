В зоні АТО зник нардеп Дейдей - Батальйон "Київ-1"

Про це йдеться в повідомленні батальйону на Facebook.

"Кілька годин тому пропав народний депутат, куратор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей з 2 бійцями", - сказано в заяві.

"Надалі в районі Мар'їнки пошукова група батальйону виявила розстріляний автомобіль, в якому, за попередньою інформацією, знаходилися зниклі. Встановлюються подробиці події", - додали в повідомленні.

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У батальйоні попросили всіх, у кого є будь-яка інформація з цього приводу, звертатись в правоохоронні органи або за номером 096 249 80 66.