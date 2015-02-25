Іноземним дипломатам надали докази недотримання бойовиками Мінських домовленостей - штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, іноземні військові дипломати відвідали райони проведення антитерористичної операції.

Зокрема, 24 лютого, в рамках одноденної поїздки на схід України, представники Київської асоціації військових аташе (КАВА), відвідали штаб Антитерористичної операції у Краматорську, а також окремі райони проведення АТО у Донецькій та Луганській областях.

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У штабі наголосили, що метою візиту було вивчення фактичної ситуації на Донбасі, а також достовірне інформування вищого керівництва країн, які представляє асоціація, про поточну ситуацію в зоні АТО. Так, під час візиту офіцери штабу Антитерористичної операції провели брифінг для іноземних гостей, присвячений реальному стану справ на Донбасі. "Під час заходу військові дипломати були ознайомлені із хронологією порушень незаконними збройними формуваннями режиму припинення вогню, фактами навмисного обстрілу терористами мирних населених пунктів, численними випадками порушень бойовиками прав людини, цілеспрямованого руйнування об’єктів інфраструктури та намаганнями злочинців створити гуманітарну катастрофу у Донецькій та Луганській областях", - зазначається в повідомленні.

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Водночас наголошується, що "під час інформаційного заходу, керівництвом штабу АТО було надано реальні докази недотримання терористами Мінських домовленостей. Зокрема наголошувалося, що у період від 15 по 24 лютого було зафіксовано понад 430 випадків ведення вогню бойовиками по позиціях сил антитерористичної операції та населених пунктах, а також штурмових дій та обстрілів наших позицій із використанням реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та стрілецької зброї".

Окрім того, іноземні військові аташе також дізналися про найгарячіші точки в зоні АТО. "Йдеться про напружену ситуацію на Донецькому напрямку, зокрема в районі аеропорту, а також у напрямку Маріуполя. Під час брифінгу було наголошено, що попри зменшення загальної кількості обстрілів, противник використовує режим припинення вогню аби відновити боєздатність незаконних збройних формувань, поповнити матеріальні засоби та накопичити боєприпаси", - зазначили у штабі.

Після відвідання окремих районів проведення АТО, іноземні дипломати побували у Краматорську.

Військові аташе країн-партнерів висловили стурбованість щодо ситуації у східних областях України, та запевнили українську сторону у всебічній підтримці.