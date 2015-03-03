Нацгвардії передали нову партію танків

Про це йдеться в повідомленні підприємтсва. " Техніка пройшла поточний та відновлювальний ремонт на ДП "Харківський бронетанковий завод". Корпуси та башти бронетехніки оснастили навісним динамічним захистом типу "контакт", який забезпечує захист від сучасних протитанкових засобів.

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Нагадаємо, держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" здійснює капітальний ремонт танків Т-64 та їхню модернізацію для потреб українського війська, проводить поточний та капітальний ремонт важкої броньованої техніки на замовлення Міністерства оборони.