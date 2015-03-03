Нацгвардії передали нову партію танків
18:07, 03 березня 2015Війна
6123 0
Держконцерн "Укроборонпром" передав Національній гвардії та Міністерству оборони нову партію танків Т-64Б(Б1), готових до виконання завдань у зоні проведення АТО.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні підприємтсва. " Техніка пройшла поточний та відновлювальний ремонт на ДП "Харківський бронетанковий завод". Корпуси та башти бронетехніки оснастили навісним динамічним захистом типу "контакт", який забезпечує захист від сучасних протитанкових засобів.
Читайте такожУкраїнська армія вже в березні отримає новий бронеавтомобіль "Дозор-Б"
Нагадаємо, держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" здійснює капітальний ремонт танків Т-64 та їхню модернізацію для потреб українського війська, проводить поточний та капітальний ремонт важкої броньованої техніки на замовлення Міністерства оборони.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter