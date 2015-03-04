За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один отримав поранення - штаб
13:00, 04 березня 2015Війна
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Речник АТО розповів про втрати української армії за добу.
REUTERS
За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення", - сказав Лисенко.
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