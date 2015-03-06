Сили АТО відвели "Гради" від лінії зіткнення

Про це на брифінгу в п'ятницю розповів речник АТО полковник Андрій Лисенко, повідомляє «Українська правда».

"Вчора збройні сили України здійснили відведення артилерійських дивізіонів, які мають на озброєнні реактивні системи залпового вогню "Град" більш ніж на 35 км від лінії розмежування", - сказав він.

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За його словами, техніку на всьому шляху слідування супроводжували спостерігачі місії ОБСЄ, які засвідчили факт її відведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російсько-терористичні війська проводять перегрупування і нарощування сил уздовж всієї лінії розмежування в зоні АТО. Зокрема, передислокація та накопичення сил і засобів противника відбувається в містах Стаханов, Луганськ та Красний Луч.