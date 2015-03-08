У штабі перехопили розмови бойовиків про плани наступу на Щастя і Лисичанськ

Про це у "Фейсбуці" повідомив прес-офіцер сектора "А" Володимир Корніяка, посилаючись на дані перехоплення неформальних переговорів терористів.

"Також у приватних розмовах обговорюється наступ на м. Лисичанськ", - зазначив Корніяка.

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При цьому він підкреслив, що загрози вторгнення терористів "ЛНР" на українську територію немає. У разі виникнення "форс-мажору" ОВТ Збройних Сил України буде оперативно повернуте на бойові позиції.

Згідно з повідомленням, за минулу добу з боку бойовиків відбулося порушення встановлених Мінськими домовленостями вимог режиму припинення вогню.

"З напрямку с.Раївка терористи здійснили один обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та ГП-25. Втрат особового складу, озброєння та військової техніки немає", - зазначив речник АТО.

Прольотів ворожих БПЛА не зафіксовано.

"Бойовики надалі нарощують та зосереджують бойову техніку, облаштовують інженерні споруди та нарощують кількість особового складу. Відмічено заходи щодо інженерного обладнання позицій та опорних пунктів НЗФ вздовж лінії протистояння", - додав Корніяка.