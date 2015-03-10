За минулу добу бойовики 18 разів обстріляли сили АТО на Донецькому напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"На Донецькому напрямку за минулу добу була найбільш напружена обстановка в районі населених пунктів Піски, Водяне, Тоненьке, Опитне, Авдіївка, а також в районі шахти Дутівська. Саме там за добу бойовики 18 разів порушували умови припинення вогню", - наголосив Селезньов.

Речник уточнив, що бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів, а також використовували артилерію.

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Також Селезньов відзначив, що на Артемівському напрямку за добу зафіксовано 4 обстріли позицій сил АТО та відбулося бойове зіткнення. "Протягом 30 хвилин тривав бій в районі населеного пункту Майорське. Саме там розміщений один з підрозділів сил антитерористичної операції", - відзначив Селезньов. За його словами, напад бойовиків було відбито.

Крім того, за даними речника АТО, бойовики двічі наносили артилерійський вогонь по українських позиціях, які розміщені в районі Троїцьке, і з протитанкових керованих ракет обстріляли позиції сил АТО в районі населеного пункту Луганське.

На Луганському напрямку бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по українських підрозділах, що розташовані біля населених пунктів Кримське та Сокольники.