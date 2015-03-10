У бою біля Широкіно бойовики застосували "Гради" - "Азов"

Про це повідомляє 0629.ua з посиланням на прес-службу полку "Азов", публікуючи уточнення по вчорашнього штурму Широкіно.

У повідомленні говориться, що 9 березня в 11 годин збройні формування "ДНР" вивели на свої позиції танк.

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"З метою припинення провокації азовські танкісти відкрили вогонь у відповідь. В результаті чого знешкодили одну з вогневих точок противника. Терористи включили в бій РСЗВ "Град" (заборонена Мінськими угодами). А також завдали ударів по нашому танку з ПТУРа. Техніку азовців бойовикам знищити не вдалося. Надійно спрацювала захисна броня. Екіпаж уцілів, легку контузію отримав командир танка з позивним Туман", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на допомогу ушкодженого танка прийшла ще одна наша бойова машина, яка допомогла відбити атаку і евакуювати машину "Туману" на безпечну позицію.

Прес-служба "Азова" також повідомляє, що бойові дії не припинилися з настанням темряви.

За даними батальйону, з боку бойовиків "ДНР" є втрати в живій силі і техніці. Кількість їх уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, штурм позицій АТО біля Широкіно бойовики почали 9 березня о 9.30.