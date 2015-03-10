Президент: у донецькому аеропорту залишається українська важка техніка

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв’ю Першому національному каналу. "На жаль, поки що не допускаються представники ОБСЄ разом зі спеціальним координуючим центром, але кожного дня ми робимо наполегливі зусилля, щоб відвести ці останні місця", – сказав Петро Порошенко.

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Раніше речник штабу АТО Андрій Лисенко повідомив, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, проте повністю не відводитиме техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь бойовиками.

Раніше бойовики заявляли, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, як цього вимагають мінські домовленості. Українські військові це заперечують, заявляючи, що бойовики лише імітують відведення озброєння.