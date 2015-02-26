Якщо найманці доживають до "зарплати", бойовики "валять" їх з артилерії перед від'їздом додому - журналіст із РФ

Бойовики терористичної організації "ДНР" знищують російських найманців, щоб не віддавати їм гроші за участь в боях на Донбасі.

Про це повідомив російський журналіст Тимур Олевський на своїй сторінці у Facebook.

"У Пісках я спостерігав дивну картину, як 4 години артилерія "ДНР" обстрілювала на околиці аеропорту будинок, в якому знаходився інший підрозділ "ДНР". Навіть новину про це зробив. Я не міг зрозуміти, навіщо, і що відбувається. І українські офіцери не могли зрозуміти, тільки казали, що це відбувається досить часто. Постріляли по своїм, а потім почали стріляти по ним", - пише він.

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Олевський зазначає, що через три місяці він отримав відповідь з Новосибірська від місцевого жителя, який повернувся з Донбасу, де воював на боці бойовиків.

"Він розповів, що так вбивають найманців з Росії, яким не збираються платити обіцяну зарплату. У них може бути заборгованість за три місяці, і перед поверненням, їх валять з артилерії, якщо вижили в якому-небудь безперспективному бою", - заявляє журналіст.

Олевський зазначив, що таким місцем був і Донецький аеропорт.

"Списали бабки", - пише він.