Бійці АТО заробили 13 мільйонів гривень на знищенні ворожої техніки

Першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень вже виплачено військовослужбовцям 128 бригади за знищені дві бойові бронемашини, передає прес-служба Міноборони.

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Станом на 11 березня 2015 року видано наказів на виплату грошової винагороди на суму майже півтора мільйона гривень. Зокрема, винагороду за успішне виконання бойового завдання, найближчим часом отримають військовослужбовці зведених підрозділів 30 та 128 бригад ЗС України.

А грошову винагороду за безпосередню участь у бойових діях отримають 45 військовослужбовців 55 бригади та інші.

Загалом на розгляд до штабу АТО вже надійшли документи на виплату грошових винагород за знищені 210 одиниць бойової ворожої військової техніки, зокрема за 29 знищений та 1 захоплених танк, за успішно виконані майже сотню бойових завдань. До кінця березня усі документи будуть розглянуті та після отримання підтвердження буде видано накази штабу АТО на виплату відповідних винагород.