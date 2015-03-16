Штаб АТО: на Донбасі українські військові знищили понад 14 тисяч бойовиків

Про це сьогодні в Краматорську в інформаційному центрі Донецької обласної держадміністрації заявив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев.

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"З початку АТО бойовики безповоротно втратили понад 14,6 тис. особового складу, майже 260 танків і 340 бойових броньованих машин, майже 170 РСЗВ, до 190 артилерійських систем, 16 літаків і вертольотів, 10 безпілотних апаратів, до 360 автомобілів", - розповів Валентин Федічев.

Він підкреслив, що більшість цієї бойової техніки прибула з території Росії і "перетворена українськими військовими у купу металобрухту".

Валентин Федічев зазначив, що "з початку 2015 року бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" втратили понад 6,4 тис. особового складу, в тому числі на Дебальцевському напрямку - 1995 бойовиків, серед яких - десантники і морські піхотинці ЗС Росії".

Заступник командувача АТО Валентин Федічев нагадав, що вже після 15 лютого в результаті безперервних спроб бойовиків штурмувати позиції сил АТО і вогню у відповідь на їх провокації, противник втратив убитими майже 1 300 особового складу, в тому числі на Дебальцевському напрямку - більше 600 чоловік.

"Така правда неоголошеної війни. Сподіваємося, що потік в Росію "вантажу 200" напоумить російських політиків і обдурений ними народ Росії", - підсумував полковник.