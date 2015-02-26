В районі Широкиного сили АТО знищили 20 бойовиків і склад боєприпасів

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Під час ведення вогню у відповідь військовослужбовці Збройних сил влучили у склад з боєприпасами. В результаті чого він детонував та вибухнув", - говориться в повідомленні.

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В прес-центрі повідомили, що "за даними розвідки під час вибуху складу зберігання боєприпасів загинуло щонайменше 10 бойовиків. Також, нещодавно, під час спроби штурму наших позицій ми знищили зенітну установку, паливозаправник, вантажівку з боєприпасами та ще близько 10 чоловік особового складу противника, тим самим зірвавши їхню атаку".

Керівництво сектору наголошує, що українські бійці відкривають вогонь лише у відповідь та не застосовують артилерію.