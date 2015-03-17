Бойовики стягнули в район Дебальцевого "Смерчі", десятки танків і радіолокаційні станції - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

Зокрема, це «Горлівський гарнізон», частина бандформування «Оплот», декілька більш дрібних підрозділів, наприклад, «Схід» і «Сомалі».

«Характерною особливістю цього угруповання є наявність потужних і далекобійних засобів ураження, які оперують в базовому районі (РСЗВ 9К58 «Смерч», ствольна і самохідна артилерія). У більшості випадків засоби ураження відведені на позиції, з яких не менш ніж за 60 хвилин можуть зайняти свої старі основні вогневі позиції поблизу «переднього краю»». - повідомляє Тимчук.

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Крім того, на ділянці від Красногорівки до північних околиць Горлівки зосереджено до 60 танків (Т-64 різних модифікацій, а також Т-72, укомплектовані новими типами снарядів і обладнанням, що дозволяє вести бій на великих дистанціях і в темний час доби), а також не менше 95 різних ББМ.

«Також у цьому районі розгорнута структура матеріально-технічного постачання і система ППО 3 РЛС, а також значна кількість вогневих підрозділів, що забезпечують протиповітряну оборону, в тому числі безпосередньо на «передньому краї», - додав Тимчук.