В Широкиному йде бій - "Азов"

Про це повідомляється на сторінці полку "Азов" в Facebook.

В Широкіному вже близько години триває бій із застосуванням стрілецької зброї.

Читайте такожБойовики вранці обстріляли з мінометів позиції полку "Азов" біля Широкиного"Азов" та побратими з інших підрозділів утримують позиці]", - сказано в повідомленні, опублікованому близько 17 години.