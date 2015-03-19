В Широкиному йде бій - "Азов"
17:59, 19 березня 2015Війна
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У Широкиному йде бій із застосуванням стрілецької зброї
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці полку "Азов" в Facebook.
В Широкіному вже близько години триває бій із застосуванням стрілецької зброї.
Читайте такожБойовики вранці обстріляли з мінометів позиції полку "Азов" біля Широкиного"Азов" та побратими з інших підрозділів утримують позиці]", - сказано в повідомленні, опублікованому близько 17 години.
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