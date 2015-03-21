Бойовики сьогодні 30 разів вели вогонь по позиціях сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Так, сьогодні 21 березня, з 5 години ранку до 19 вечора противник 30 разів вів вогонь по позиціях сил АТО.

Найбільша кількість обстрілів спостерігалась на Донецькому напрямку. З 5.30 ранку, протягом двох годин, ворог з артилерії бив по Авдіївці. О 13.20 артобстріл знову повторився. З 5.50 до 7.40 по Опитному бойовики вели вогонь з танку. Зі 120–міліметрових мінометів ворог завдав ударів по Красногорівці, Опитному, Піскам», - наголошується в повідомленні прес-центру.

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А також підкреслюється, що на Маріупольському напрямку бандформування 5 разів з мінометів, протитанкових засобів і стрілецької зброї обстрілювали селище Широкине.

На Артемівському напрямку злочинці вели вогонь по Луганському, Майорську і Лозовому.

Загалом, протягом дня, порушуючи мирні домовленості, російсько-терористичні угруповання двічі застосовували артилерію, 15 разів – міномети та гранатомети, 11 разів стрілецьку зброю, йдеться в повідомленні прес-центру.