Бойовики продовжують накривати вогнем позиції сил АТО в Луганській області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

"Гарячі точки залишилися тими ж – перестрілки з автоматичної зброї зафіксовані на околицях Кримського (яке контролюється українськими військовими) та Сокольників (окупованими бойовиками). Крім того, поодинокі вибухи лунали на автодорозі Бахмутка поблизу 29-го блокпосту. Вчора увечері було чутно автоматичні черги в Станиці Луганській, а зранку околиці Троїцького (Попаснянський район поблизу Дебальцевого), де розташовані опорні пункти українських силовиків, обстріляли з мінометів", - зазначив Москаль.

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Він також додав, що протягом ночі черги з автоматів, кулеметів і, можливо, зеніток, періодично лунали в Трьохізбенці та прилеглій Кряківці (Новоайдарський район).

"У всіх перерахованих випадках обійшлося без постраждалих мирних мешканців, інформації про поранених чи загиблих серед військовослужбовців не надходило. На решті контрольованої Україною території зберігалася бойова тиша, якихось надзвичайних подій не зафіксовано", - повідомив Москаль.