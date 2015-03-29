Москаль: 90% добутої в Луганській області води безоплатно споживає "ЛНР"

І хоча процес видобутку, очищення й доставки води дуже трудомісткий і дороговартісний, самозвана республіка не платить за неї і копійки, заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час робочої поїздки в с.Болотене Станично-Луганського району, де розташована одна з насосних станцій обласного водоканалу.

"Мені багато разів радили повністю перекрити водопостачання на окуповану територію, яка не платить за це ні копійки. Однак воду п’ють не тільки бойовики й терористи, її споживають і нормальні люди - пенсіонери, діти чи інваліди, махнути на яких рукою ми не можемо. Тому доводиться качати за лінію розмежування воду, за яку нам навіть ніхто не скаже “дякую”, - розповів Москаль.

Читайте такожБойовики перекрили газ для сіл на контрольованій Україною території - МоскальКерівник області привіз у Болотене та Сизе гуманітарну допомогу — продукти харчування, засоби гігієни, речі першої необхідності.

Болотене та Сизе - два тупикові села, в яких проживає всього близько 150 чоловік (переважно люди похилого віку), і які залишилися поза увагою волонтерів чи міжнародних благодійних організацій, оскільки розташовані на віддалі від основних шляхів сполучення. Сюди не їздить автобус із райцентру, всі торгові точки закриті. Двічі на тиждень необхідні продукти привозить на легковику приватний підприємець.

Як розповіли місцеві мешканці, востаннє обласне керівництво приїжджало до них ще за часів Брежнєва.