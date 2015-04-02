Контактна група обговорює відведення танків і зброї калібром до 100-мм

Про це повідомила на сторінці в соцмережі прес-секретар представника України в контактній групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона уточнила, що обговорення проходить за ініціативи української сторони .

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За її даними, щоб знизити напругу в регіоні, "зараз обговорюється взаємне відведення танків, 80-мм мінометів, а також гармат калібром до 100 мм".

За словами прес-секретаря, про цю пропозицію йшлося також напередодні, "під час спілкування учасників тристоронньої контактної групи та представників окремих районів Донецької та Луганської областей в режимі відеоконференції".

Прес-секретар Леоніда Кучми розповіла, що йдеться про послідовний і синхронізований за часом процес.

"Це питання обговорюється з усіма зацікавленими сторонами. Слід відзначити, що це ініціатива української сторони, вона продовжує і розширює мінські домовленості, досягнуті 12 лютого", - повідомила прес-секретар.