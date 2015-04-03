В Донецькому аеропорту дуже багато боєприпасів, що не вибухнули - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків сьогодні під час прес-конференції.

Він зазначив, що спостерігачі відвідали зруйновану будівлю Донецького аеропорту. "Вперше більшість із нас змогла зайти просто всередину цього паркінгу, котрий перед аеропортом, і пройти до 3-го і 4-го поверхів", - сказав Боцюрків.

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Речник відзначив масштабні руйнування та значну кількість боєприпасів, що не вибухнули. Відповідно, вважає він, розчистити, розмінувати місцевість перед будівлею аеропорту буде важко.

"Ми бачили, принаймні, один труп. Вони лежать там досі під впливом стихії. І оскільки там багато боєприпасів, які не вибухнули, дуже важко організувати евакуацію тіл", - сказав Боцюрків.

Він додав, що єдиною ознакою життя у зруйнованому аеропорті була "кішечка, яка йшла цим терміналом". "Це було уособлення відчаю і розпачу", - сказав речник.

Він також зауважив, що під час перебування місії в аеропорту спостерігачі не почули жодного пострілу. "Ми віддаємо належне тому, що обидві сторони утримувалися від вогню", - додав Боцюрків.

Після аеропорту, розповів він, спостерігачі відвідали також село Спартак. "Вчора було повідомлення, що нас обстріляли, коли ми були у Спартаку. Насправді так не було. Була стрілянина з легкої вогнепальної зброї, але, незважаючи на це, у цьому селі ми змогли ретельно оглянути те, що там було. Побачили руйнації, поговорили з мешканцями", - сказав Боцюрків.

Він наголосив, що дуже важко буде досягнути всеосяжного, тривалого перемир'я і припинення вогню, доки триває стрілянина, а важке озброєння залишається на своїх позиціях.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ досі не має доступу до двох районів у зоні АТО.