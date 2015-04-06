Під Маріуполем атакували базу "Правого сектора", поранено двоє бійців
База добровольців "Правого сектора" в Юр'ївці атакована ДРГ сепаратистів.
Про це 0629 розповів командир 8 окремої роти "Правого сектора" Андрій Гергерт псевдо "Червень".
"Сьогодні о 8:30 ранку дальній опорно-спостережний пункт бази "Правого сектора" був закиданий ручними гранатами", - розповів "Червень". За словами Андрія Гергерта, дозорним були кинуті під ноги гранати. Два бійці отримали контузії. Небезпеки для їхнього життя немає, стан поранених стабільний.
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"Ми відреагували, але їм вдалося відійти. Відразу переслідувати ворожих диверсантів було б нерозумно. Могли напоротися на засідку або "розтяжки", - розповів командир 8 окремої роти "Аратта".
Андрій Гергерт зазначив, що такі дії спрямовані на розхитування ситуації в місті. Проте нічого незвичайного "Червень" у цьому не бачить.
"Це війна. Все нормально. Це стане для нас уроком", - сказав Андрій Гергерт.
Він також заявив про те, що незважаючи на провокації, "Правий сектор" залишиться в Маріуполі.