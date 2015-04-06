Бойовики звільнили 16 українських військовополонених з будівлі СБУ у Донецьку - соцмережі

Про це у Twitter повідомив повідомив фотограф Петро Шеломовський.

The bus with PoWs took off from SBU building in #Donetsk minutes ago. "These 16 are the last prisoners we have" says Daria Morozova of #DPR — Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 6 Квітень 2015

Зазначається, що автобус зі звільненими військовими рухається у напрямку Курахово.

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The convoy is heading towards Kurakhovo — Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 6 Квітень 2015

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили, що ці 16 осіб - останні полонені бійці ВСУ.