Бойовики звільнили 16 українських військовополонених з будівлі СБУ у Донецьку - соцмережі

21:30, 06 квітня 2015
Війна
1852 0

Бойовики звільнили 16 полонених українських військових з будівлі СБУ у Донецьку, автобус з бійцями від’їхав від будівлі у напрямку Курахово.

twitter.com/muradort

Про це у Twitter повідомив повідомив фотограф Петро Шеломовський.

Зазначається, що автобус зі звільненими військовими рухається у напрямку Курахово.

Читайте такожЗвільнення заручників на Донбасі має відбутися за формулою "всіх на всіх" - Кучма

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили, що ці 16 осіб -  останні полонені бійці ВСУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter