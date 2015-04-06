Бойовики звільнили 16 українських військовополонених з будівлі СБУ у Донецьку - соцмережі
21:30, 06 квітня 2015Війна
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Бойовики звільнили 16 полонених українських військових з будівлі СБУ у Донецьку, автобус з бійцями від’їхав від будівлі у напрямку Курахово.
Звільнені з полону українські військові / twitter.com/muradort
Про це у Twitter повідомив повідомив фотограф Петро Шеломовський.
The bus with PoWs took off from SBU building in #Donetsk minutes ago. "These 16 are the last prisoners we have" says Daria Morozova of #DPR
— Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 6 Квітень 2015
Зазначається, що автобус зі звільненими військовими рухається у напрямку Курахово.
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The convoy is heading towards Kurakhovo
— Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 6 Квітень 2015
Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили, що ці 16 осіб - останні полонені бійці ВСУ.
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