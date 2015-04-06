Звільнені з полону бойовиків військові їдуть у Краматорськ - Порошенко
21:55, 06 квітня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що звільнені з полону бойовиків 16 українських військових їдуть у Краматорськ.
Звільнені з полону військові / twitter.com/muradort
Про це він написав у своєму Twitter.
"Щойно звільнили з полону 16 наших Героїв. Хлопці вже в автобусі їдуть до Краматорська. Боремось за кожного українця!" - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, у соцмережах з’явилась інформація, що 16 українських військовополонених бойовики випустили з будівлі СБУ в Донецьку.
Раніше представниця "ДНР" заявила, що це останні 16 бійців ЗСУ, які знаходяться в полоні бойовиків.
Щойно звільнили з полону 16 наших Героїв. Хлопці вже в автобусі їдуть до Краматорська. Боремось за кожного українця!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 Квітень 2015
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