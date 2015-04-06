Звільнені з полону бойовиків військові їдуть у Краматорськ - Порошенко

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно звільнили з полону 16 наших Героїв. Хлопці вже в автобусі їдуть до Краматорська. Боремось за кожного українця!" - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у соцмережах з’явилась інформація, що 16 українських військовополонених бойовики випустили з будівлі СБУ в Донецьку.

Раніше представниця "ДНР" заявила, що це останні 16 бійців ЗСУ, які знаходяться в полоні бойовиків.